Футболист умер в 28 лет

Бывший голкипер итальянского футбольного клуба "Реджина" Даниэль Леоне скончался в возрасте 28 лет от онкологического заболевания, сообщает Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2014 году у футболиста была выявлена опухоль мозга. После он перенес операцию и химиотерапию, которые позволили ему вернуться в спорт спустя год.

Однако в 2017 году случился рецидив. Леоне перенес вторую операцию и после этого уже не выходил на поле. Все эти годы он боролся с болезнью.

Бывший одноклубник Леоне Кристиан Пуджони выразил соболезнования в связи со смертью экс-вратаря.

"Я всегда уважал твое достоинство и стойкость. Я болел за тебя. После четырех лет битвы тебя не стало. Пустота, которая осталась, огромна, и кто-то может подумать, что ты потерпел поражение в самой важной игре в жизни. Но ты победил. Ты победил, научив многих, как нужно бороться с реальными проблемами жизни. Счастливого последнего полета", - написал Пуджони в Facebook.

Помимо "Реджины" голкипер выступал за клубы "Понтедера", "Торрес", "Реджана", "Катандзаро". Он не поднимался выше третьего дивизиона итальянского футбола.