https://news.day.az/sport/1387036.html Легкоатлетка из Бахрейна установила новый мировой рекорд
Легкоатлетка из Бахрейна установила новый мировой рекорд
Легкоатлетка из Бахрейна Калькидан Гезань установила новый мировой рекорд в беге на 10 км.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Турнир проходил в Женеве. Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 38 секунд, тогда как предыдущий рекорд был установлен кенийкой Джойсилин Джепкосгеи (29.43).
Калькидан Гезань 30 лет, на Олимпийских играх в Токио она завоевала серебряную медаль в беге на 10 000 м.
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