https://news.day.az/sport/1387104.html Азербайджанские гимнасты завоевали еще одну медаль на чемпионате Европы в Италии
Азербайджанские гимнасты завоевали еще одну медаль на чемпионате Европы в Италии
Азербайджанские спортсмены Агасиф Рагимов и Разия Сеидли завоевали еще одну медаль на чемпионате Европы по акробатической гимнастике в Пезаро (Италия), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Рагимов и Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали бронзовую медаль в темповом упражнении.
Напомним, что ранее Агасиф Рагимов и Разия Сеидли завоевали серебряную медаль чемпионата в многоборье.
Также в ходе чемпионата Европы бронзовую медаль завоевала женская группа, в состав которой вошли Мансума Мамедзаде, Лейла Баширова и Назрин Фарманова.
Чемпионат Европы по акробатической гимнастике прошел в Италии с 29 сентября по третье октября.
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