Экс-футболист сборной Голландии: Роналду только надеется, что другие отберут мяч

Бывший защитник сборной Нидерландов Данни Блинд считает, что форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду думает только о голах и надеется, что его партнеры отберут мяч. Слова Блинда передает Sportnieuws, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Роналду на самом деле не обязательно играть активную роль. Обычно нападающий набегает от одного центрального защитника к другому. Но теперь команда играет не по своей привычной схеме.

Роналду не делает того, что делает Погба. Он не такой. Криштиану думает только о голах и надеется, что другие отберут мяч", - сказал Блинд.

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.