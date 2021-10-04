Месси признан лучшим игроком матча в составе «ПСЖ», который не забил ни одного гола в матче

Портал WhoScored признал аргентинского форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси лучшим игроком своего клуба в матче девятого тура Лиги 1 против "Ренна" (0:2), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторитетный портал поставил Месси высокую оценку за встречу Лионелю - 7,6.

Самую высокую оценку в матче получил форвард "Ренна" Гаэтан Лаборд - 8,3.

После девяти матчей "ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 24 очка. "Ренн" после сенсационной победы поднялся на 11-е место, набрав 12 баллов.

В следующем туре "ПСЖ" на своем поле примет "Анже", а "Ренн" сыграет в гостях с "Мецем".