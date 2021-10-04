Привитые российскими вакцинами атлеты будут допущены к ОИ-2022

Спортсмены, привитые российскими вакцинами от коронавирусной инфекции, смогут принять участие в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам организаторов Игр, все вакцины, которые получили одобрение странами или регионами, будут признаны.

Отмечается, что невакцинированные спортсмены будут должны пройти трехнедельный карантин, прежде чем смогут получить разрешение на участие в Олимпиаде.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Напомним, что 2 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день все барьеры для признания российской вакцины "Спутник V" в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сняты.