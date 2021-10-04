Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "серебро" на соревнованиях в Турции

Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте успешно приняли участие в соревнованиях в Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

В прошедшем в Измире чемпионате Турции приняли участие азербайджанские гимнасты Сельджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Гусейн Аббасов, Мехди Алиев, Ибрагим Мустафазаде и Аммар Бахшалиев.

Сельджан Магсудова, соревновавшаяся среди взрослых гимнастов, продемонстрировала безупречное выступление и заняла первое место.

Магсуд Магсудов, выступивший в возрастной категории 13-14 лет, также занял первую ступень пьедестала почета.

Выступивший с Магсудовым в одной возрастной категории Мехди Алиев занял в финале седьмое место.

Магсуд Магсудов, Мехди Алиев и Гусейн Аббасов завоевали серебряную медаль в командном зачете (возрастная категория 13-14 лет).

Еще одну медаль на соревнованиях завоевал Аммар Бахшалиев. Гимнаст занял второе место в возрастной категории 10-12 лет.