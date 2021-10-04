Самый дорогой футболист мира заявил, что хотел покинуть свой клуб летом

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что хотел покинуть парижский клуб этим летом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я хотел уйти. В тот момент я не хотел продлевать контракт и хотел, чтобы "ПСЖ" получил достойную плату за переход. А также, чтобы клуб мог найти качественного игрока на замену.

"ПСЖ" дал мне многое, всегда был счастлив здесь, и я все еще счастлив. Я сказал: "Если не хотите, чтобы я уходил, я останусь", - цитирует футболиста RMC Sport.

Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты.