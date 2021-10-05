Теймур Раджабов занял второе место в шахматном турнире

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов занял второе место в финальном этапе Champions Chess Tour, организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в девятом туре Теймур Раджабов обыграл представителя Франции Максима Вашье-Лаграва. По окончательным результатам турнира Раджабов занял второе место.

Другой азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров уступил армянину Левону Ароняну и финишировал последним по итогам турнира.

Победителем турнира стал Магнус Карлсен.