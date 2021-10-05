https://news.day.az/sport/1387592.html Теймур Раджабов занял второе место в шахматном турнире
Теймур Раджабов занял второе место в шахматном турнире
Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов занял второе место в финальном этапе Champions Chess Tour, организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в девятом туре Теймур Раджабов обыграл представителя Франции Максима Вашье-Лаграва. По окончательным результатам турнира Раджабов занял второе место.
Другой азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров уступил армянину Левону Ароняну и финишировал последним по итогам турнира.
Победителем турнира стал Магнус Карлсен.
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