«ПСЖ» не попал в топ-7 самых дорогих составов мира
Английский "Манчестер Сити" занял первое место в списке самых дорогих составов по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Рейтинг опубликован на официальном сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в список попали только клубы из пяти ведущих чемпионатов: Английской премьер-лиги, испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1.
Рейтинг клубов с самыми дорогими составами:
1. "Манчестер Сити" (Англия) - € 1,280 млрд
2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - € 1,214 млрд
3. "Челси" (Англия) - € 946 млн
4. "Барселона" (Испания) - € 896 млн
5. "Бавария" (Германия) - € 890 млн
6. "Ливерпуль" (Англия) - € 868 млн
7. "Реал" (Испания) - € 846 млн
8. "Пари Сен-Жермен" (Франция) - € 808 млн
9. "Боруссия" Дортмунд (Германия) - € 687 млн
10. "Атлетико" (Испания) - € 662 млн.
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