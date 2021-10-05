https://news.day.az/sport/1387975.html У троих футболистов сборной Азербайджана обнаружили коронавирус
У троих футболистов сборной Азербайджана обнаружили коронавирус
У троих футболистов юношеской сборной Азербайджана (U-17) тест на COVID-19 выдал положительный результат.
Как передает Day.Az, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ, все трое, Гамзали Микайылов ("Сабах"), Адам Топалов ("Сабаил") и Ибрагим Агаяров ("Карабах"), пропустят предстоящие матчи сборной отборочного этапа ЕВРО-2022.
Отметим, что в рамках группы 3 сборная Азербайджана сыграет со сверстниками из Норвегии (6 октября), Бельгии (9 октября) и Люксембурга (12 октября).
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