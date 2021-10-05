У троих футболистов сборной Азербайджана обнаружили коронавирус

У троих футболистов юношеской сборной Азербайджана (U-17) тест на COVID-19 выдал положительный результат.

Как передает Day.Az, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ, все трое, Гамзали Микайылов ("Сабах"), Адам Топалов ("Сабаил") и Ибрагим Агаяров ("Карабах"), пропустят предстоящие матчи сборной отборочного этапа ЕВРО-2022.

Отметим, что в рамках группы 3 сборная Азербайджана сыграет со сверстниками из Норвегии (6 октября), Бельгии (9 октября) и Люксембурга (12 октября).