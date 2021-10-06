Макгрегор рассказал, на сколько поднял стоимость UFC

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весах Конор Макгрегор в Twitter рассказал, на сколько поднял стоимость главного промоушена ММА, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я делал это множество раз, что привело к приобретению компании за $ 4,2 млрд в 2016 году. Затем я пошел дальше, подняв оценку компании почти до $ 11 млрд. На этой отметке она и находится на сегодняшний день. Невероятно!" - написал Макгрегор.

Последним на сегодняшний день бой Макгрегора состоялся с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Ирландец сразу же после поражения от Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.