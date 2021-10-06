https://news.day.az/sport/1388229.html Роналду ответил на пост Хабиба
Роналду ответил на пост Хабиба
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал пост экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, бывший боец ранее встретился с футболистом и опубликовал на своей страничке в Instagram пост со словами: "Лучший в истории. Продолжай творить, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру".
Известный футболист не остался в стороне и ответил на этот пост Нурмагомедову.
"Всегда приятно встретиться с тобой, мой друг", - написал Роналду в комментариях.
Отметим, что Нурмагомедов завершил карьеру год назад после своей победы над Джастином Гэтжи. Он ушел непобежденным с рекордом 29-0.
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