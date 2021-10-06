Хотим занять первое место и выступать в Лиге чемпионов

Колумбийский защитник агдамского "Карабаха" Кевин Медина высказался о выступлении команды в Лиге конференций и премьер-лиге Азербайджана по футболу, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Успешный старт в сезоне можно связать с удачными летними сборами, которые были продуктивными, и наше развитие по возрастающей налицо. Прибавляем с каждым матчем. Успешно прошли квалификационные раунды Лиги конференций и завоевали путевку в групповой этап, которую хорошо начали. Хотим написать историю в новом турнире. Мы не можем стоять на месте, должны прибавлять, и это понимает каждый член команды.

В чемпионате Азербайджана дела у нас тоже идут хорошо. В целом, думаю, мы находимся на верном пути. Наша цель - чемпионство. Постараемся извлечь урок из ошибок минувшего сезона, не повторить их. Хотим занять первое место в премьер-лиге и выступать в квалификации Лиги чемпионов. Таково желание и команды, и болельщиков. "Карабах" достоин больших турниров. В АЗПЛ нет легких соперников. У всех свои цели, ради достижения которых они работают. Но и наша цель - чемпионство, и это желание остается неизменным.

Все, кто знает "Карабах", имеют представление о наших целях. У нас есть свой почерк. И главная заслуга в этом принадлежит нашему главному тренеру Гурбану Гурбанову. Он - основной лидер нашей команды. Тренер хочет максимально использовать потенциал каждого из нас и добивается этого. В этом и заключаются основные факторы успехов "Карабаха".

Что касается лично моей игры, то по сравнению с прошлым сезоном я чувствую себя более уверенным, вижу развитие в своей игре. Были некоторые недостатки, стараюсь повысить качество своей игры и помочь команде. При таком раскладе защита становится более надежной, и я это понимаю. Моя цель - прогрессировать", - заявил Медина сайту клуба.

