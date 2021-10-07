Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций

Сборная Испании на выезде обыграла Италию в полуфинальном матче группы А Лиги наций УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Встреча прошла в среду, 6 октября, в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Ферран Торрес. У итальянцев гол на счету Лоренцо Пеллегрини. С концовки второго тайма испанцы играли в большинстве. Два предупреждения получил защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Как Россия нашла фриков в интернете и выпила с Григорием Лепсом

ЧИТАТЬ

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Соперника по финалу испанцы узнают в четверг, 7 октября. Им станет победитель матча между Бельгией и Францией.

Нынешний розыгрыш Лиги наций - второй в истории. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.