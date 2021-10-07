Названа зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получает в "Манчестер Юнайтед" около 26,5 миллиона фунтов стерлингов (31,1 миллиона евро) в год. Зарплату игрока назвал портал Sporrac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Форвард с большим отрывом является самым высокооплачиваемым футболистом "красных дьяволов". На втором месте находится испанский голкипер Давид де Хеа, который получает чуть меньше 20 миллионов фунтов.

Кроме того, по данным источника, 36-летний Роналду зарабатывает больше, чем три клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) тратят на выплаты всем своим футболистам. Гонорару португальца уступают годовые бюджеты на зарплату "Норвича" (24,2 миллиона), "Лидса" (17,9 миллиона) и "Брентфорда" (12,8 миллиона).

Роналду стал футболистом "Манчестер Юнайтед" 31 августа. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей за английский клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей.