Сборная Франции сыграет с испанцами в финале футбольной Лиги наций

Сборная Франции по футболу обыграла бельгийцев со счетом 3:2 и вышла в финал Лиги наций. Матч проходил в Турине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, у победителей забитыми голами отметились Карим Бензема (62-я минута), Килиан Мбаппе (69, с пенальти), Тео Эрнандес (90). В составе бельгийская сборной отличились Янник Феррейра-Карраско (37), Ромелу Лукаку (41). Пенальти в ворота команды Бельгии был назначен после того, как арбитр воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR). На 87-й минуте Лукаку забил гол, однако он был отменен из-за офсайда.

В среду состоялся первый матч 1/2 финала, сборная Испании переиграла итальянцев (2:1). Матч обслуживала судейская бригада во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

Финальная игра пройдет 10 октября в Милане и начнется. В этот же день состоится матч за третье место, в которой бельгийцы встретятся с командой Италии. Матч пройдет в Турине.

Лига наций - международный турнир среди сборных команд, который проводится под эгидой УЕФА. Первым победителем в 2019 году стала сборная Португалии.