Президент «Барселоны» объяснил, почему клуб не продлил контракт с Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о причинах, помешавших продлить контракт с нападающим Лионелем Мессии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С Месси мы не вписывались в фэйр-плей. У нас не было запаса средств, чтобы включить его контракт в расходы на оплату труда. У нас было аудиторское заключение, показывающее, что вложения в Лео подвергнут клуб риску.

"Барса" превыше Месси и всех остальных. Запаса средств не было", - приводит слова Лапорты Marca со ссылкой на радиостанцию RAC1.

Функционер отметил, что для получения средств на зарплаты клубу пришлось бы пойти на сделку с зарегистрированным в Люксембурге инвестиционным фондом CVC Capital Partners.

10 августа французский "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с "Барселоной" истек летом 2021 года.