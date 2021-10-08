Медведев рассказал о «странных» последствиях победы на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как изменилась его жизнь после победы на Открытом чемпионате США. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не знаю почему так происходит, но многие пытаются заплатить за меня в ресторанах. Я обычно отказываюсь, но не всегда получается. Не понимаю, почему я должен принимать такие подарки от незнакомых людей. Но иногда официант подходит и говорит, что счет уже оплачен. Это забавно, но несколько странно", - цитирует Медведева Desert Sun.

В финале US Open российский теннисист одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров "Большого шлема". Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный "Большой шлем". В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.