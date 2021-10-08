Жоан Лапорта надеялся, что Месси согласится играть бесплатно

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал об уходе Лионеля Месси из клуба. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, глава сине-гранатовых признался, что до последнего надеялся оставить аргентинца в команде. Но для этого необходимо было, чтобы футболист играл бесплатно.

"Я не обижаюсь на Месси, понимаю его положение. Он очень хотел остаться в "Барселоне", но на него оказывалось давление. У Месси уже было предложение от "ПСЖ". Я надеялся, что он в последний момент согласится играть бесплатно. Думаю, мы убедили бы Ла Лигу пойти на это", - цитирует Лапорту Goal.

Напомним, что летом 2021 года Месси покинул "Барселону". На правах свободного агента 34-летний форвард заключил двухлетний контракт с "Пари Сен-Жермен".