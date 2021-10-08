Очередное мероприятие по проекту "Развиваем спорт в селах” прошло в Кюрдамирском районе

8 октября 2021 года Кюрдамирском районе состоялось очередное мероприятие по проекту "Развиваем спорт в селах", организованное совместно АФФА и Исполнительной властью Кюрдамирского района.

Как сообщает Day.Az, в целях выполнения рекомендаций, данных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым по развитию спорта в сельской местности во время выступления 25 декабря 2019 года на церемонии, посвященной спортивным итогам 2019 года в Национальном олимпийском комитете Азербайджана, по инициативе АФФА, с соблюдением требований карантинного режима в течение 2020 года, в различных регионах республики совместно с местными органами Исполнительной власти были осуществлены мероприятия по проекту "Развиваем спорт в селах".

В течение 2021 года мероприятия по проекту были проведены в Физули, Тертере, Барде, Огуз Хазаре, Джебраиле, Агдаше, Товузе, Гедабеке в районе Кяпаз города Гянджа на территории, подвергшейся ракетной атаке противника во время Отечественной войны.

В сегодняшнем мероприятии, проведенном в Кюрдамирском районе, приняли участие 50 школьников, в том числе из семей шехидов. В мероприятии приняли участие вице-президент АФФА, президент Федерации детско-юношеского футбола Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, депутаты Милли Меджлиса Арзу Нагиев, Амина Агазаде и представители общественности района. На мероприятии выступили депутаты Милли Меджлиса Рауф Алиев, Арзу Нагиев, Амина Агазаде. Выступившие отметили, что в начавшейся 27 сентября 2020 года и продолжавшейся 44 дня Отечественной войне наши земли были освобождены от оккупации ценой крови наших героических шехидов, солдат и офицеров и их память будет жить вечно в памяти азербайджанского народа. В то же время выступавшие отметили важность организации таких мероприятий в селах и поселках различных регионов республики в целях развития спорта в сельской местности.

50 школьников, которые приняли участие в сегодняшнем мероприятии, получили спортивную одежду и футбольные мячи с целью повышения интереса к футболу.

Мероприятия по этому проекту предусмотрены и в других регионах республики.