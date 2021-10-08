https://news.day.az/sport/1389472.html Азербайджанский борец занял второе место на чемпионате мира
Азербайджанский борец занял второе место на чемпионате мира
Азербайджанский борец греко-римского стиля стиля Санан Сулейманов занял второе место на чемпионате мира, который проходит в норвежском Осло.
Как сообщили Day.Az в Федерации борьбы Азербайджана, наш спортсмен, выступающий в весовой категории до 77 кг килограмма, встретился в финале с россиянином Романом Власовым.
Сулейманов, уступивший встречу со счетом 1:2, поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета.
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