https://news.day.az/sport/1389477.html Азербайджанский борец завоевал титул чемпиона мира
Азербайджанский борец завоевал титул чемпиона мира
Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов занял первое место на чемпионате мира, который проходит в норвежском Осло.
Как сообщили Day.Az в Федерации борьбы Азербайджана, выступающий в весовой категории 82 кг атлет, встретился в финале с турком Бурханом Акбудаком.
Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Токио-2020 Рафиг Гусейнов, победив соперника со счетом 2:1, впервые в своей карьере стал чемпионом мира.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре