Азербайджанский борец завоевал титул чемпиона мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов занял первое место на чемпионате мира, который проходит в норвежском Осло.

Как сообщили Day.Az в Федерации борьбы Азербайджана, выступающий в весовой категории 82 кг атлет, встретился в финале с турком Бурханом Акбудаком.

Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Токио-2020 Рафиг Гусейнов, победив соперника со счетом 2:1, впервые в своей карьере стал чемпионом мира.