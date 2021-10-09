Месси рассказал, за кого из претендентов на «Золотой мяч» он бы проголосовал

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал, за кого был бы готов проголосовать среди претендентов на "Золотой мяч".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, напомним, издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года.

"Безусловно, в моей команде есть игроки, за которых я бы отдал свой голос - это Килиан Мбаппе и Неймар. С другой стороны, есть футболисты с высокими индивидуальными качествами, которые провели прекрасный сезон - например, Карим Бензема и Роберт Левандовски.

Это ведь непросто, потому что для выигрыша "Золотого мяча" нужно многого достичь на индивидуальном уровне. В то же время имеет свой вес, к примеру, победа в чемпионате Европы, Лиге чемпионов или Кубке Америки", - приводит слова форварда As.