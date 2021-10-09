У азербайджанского борца украли медаль Олимпийских Игр

В Украине у азербайджанского борца вольного стиля Марии Стадник украли медаль Олимпийских Игр. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Instagram написала сама спортсменка.

"Бронзовую медаль с Олимпийских Игр Пекин-2008 у меня украли. Надеюсь те, у кого моя медаль с гордостью показывают ее и рассказывают как тяжело она им досталась. А я благодарна Богу, что дал мне сил выиграть еще Олимпийские награды", - отметила Стадник.