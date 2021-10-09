Определилась стартовая решетка перед гонкой "Формулы-1" в Турции

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Турции - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Соревнования проходят в Стамбуле.

Хэмилтон показал результат 1 минута 22 секунды. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (отставание - 0,130 секунды), третье - нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферспаппен (+0,328). Несмотря на победу в квалификации, Хэмилтон начнет гонку с 11-го места из-за штрафа, наложенного в связи с четвертой за сезон заменой двигателя. Поскольку силовая установка была заменена не полностью, штраф составил десять мест. В случае полной замены гонщику пришлось бы стартовать с последнего ряда.

Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин занял в квалификации 20-е место, его напарник немец Мик Шумахер показал 14-й результат.

Гонка в Стамбуле состоится 10 октября, начало - 16:00 по бакинскому времени.