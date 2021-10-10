Роналду установил три рекорда за матч

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил сразу три рекорда в ходе товарищеского матча между сборными Португалии и Катара, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

36-летний форвард записал на свой счет 181-й матч за сборную. Это лучший результат в истории для европейских игроков. Выйдя на поле в матче с Катаром, он опередил испанца Серхио Рамоса.

На 37-й минуте Роналду отметился забитым мячом. Гол стал 112-м для форварда на уровне сборных. Таким образом, он улучшил свой рекорд пол количеству голов за национальную команду. Кроме того, Роналду отличился против 46-й сборной в своей карьере - это также мировой рекорд.