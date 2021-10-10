Златан Ибрагимович поддержал Фьюри перед боем с Уайлдером

Футболист итальянского "Милана" Златан Ибрагимович обратился к боксеру Тайсону Фьюри перед поединком с Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает Goal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хочу пожелать тебе большой удачи, даже если она тебе не нужна. Продолжай творить историю. Ты вдохновляешь людей", - заявил Ибрагимович.

В активе Фьюри 30 побед (21 - нокаутом) и одна ничья.

Уайлдер неизменно входит в десятку лучших тяжеловесов мира по итогам года по версии BoxRec с 2012 года, занимая второе место с 2016 по 2019 год. Оба его победных поединка против Луиса Ортиса оценены BoxRec в 5 звезд. Имеет самую продолжительную серию побед нокаутом с начала карьеры в тяжелом весе.