Месси помог Аргентине продлить беспроигрышную серию

Сборная Аргентины по футболу одержала разгромную победу над Уругваем в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, встреча проходила в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу аргентинской национальной команде принесли точные удары по воротам в исполнении капитана команды Лионеля Месси, Родриго Де Пауля и Лаутаро Мартинеса. Отметим, что для Месси этот гол стал 80-м за сборную.

Таким образом, Аргентина по итогам 10 матчей в квалификации чемпионата мира имеет 22 очка и вторую позицию в таблице. Команда, как и Бразилия, не имеет поражений. Уругвай же с 16 баллами располагается на четвертой строчке.