Праздник триатлона на острове Пираллахи

На острове Пираллахи Абшеронского полуострова прошел праздник триатлона, организованный Triterra Baku Triathlon Club при поддержке министерства молодежи и спорта и Федерации триатлона Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию.

В соревновании IronWinD приняли участие 60 участников, которые должны были преодолеть олимпийскую дистанцию - 1,5 км в плаванье, 40 км - в велосегменте и 10 км - в беге. Турнир собрал не только местных триатлетов-любителей, но также живущих и работающих в нашей стране представителей Великобритании, Франции, России, Украины и других стран. На протяжении четырех с половиной часов можно было наблюдать за перипетиями борьбы на дистанции, а каждый участник заканчивал гонку под аплодисменты любителей спорта и волонтеров, устраивавших каждому спортсмену своеобразный чемпионский коридор.

IronWinD проходил как в личном зачете, так и в эстафете. Первым к финишу пришел Тогрул Мамедли, спортсмен сборной страны преодолел всю дистанцию за 2 часа 02 минуты и 20 секунд. Второе место занял Джалал Сулейманов (2:13:24), а тройку призеров замкнул Тамерлан Алекперов (2:14:35). В женском зачете победу отпраздновала Рабия Оруджева (2:50:09), а второй стала Кенуль Алиева (3:26:27).

В эстафете лучший результат показали представители министерства оборонной промышленности - Вугар Абдуллаев, Вусал Микаилзаде и Денис Карчашкин. Второе место заняли - Ирек Зиннуров, который 1,5 км проплыл на 3 минуты раньше всех (руководитель Русского дома в Баку (РИКЦ), ватерполист, двукратный призёр Олимпийских игр, призёр чемпионата мира и Европы, заслуженный мастер спорта России), Олег Чеботарев (РИКЦ) и Самир Меджидов (Bakı Marathon Clab).

Соревнование посетили министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, начальник Управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов. Президент Федерации триатлона Азербайджана Азер Магеррамов отметил высокий уровень выступавших, поздравив всех призеров и его участников. Победителям и призерам были вручены медали и дипломы.