Главой McLaren стала 17-летняя девушка

Британский производитель спортивных автомобилей, компания McLaren, назначила на должность генерального директора 17-летнюю активистку Мейзи из Уэльса. Девушка проведет в роли главы McLaren один день, рассказали в компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Акция приурочена к Международному дню девочек, который отмечается 11 октября. Таким способом McLaren и ее партнеры из Plan International, всемирной благотворительной организации по защите прав детей, решили привлечь внимание к празднику и побудить подростков заниматься наукой и инженерной карьерой.

В McLaren Мейзи сменила босса Майка Флюитта, получила визитные карточки генерального директора и личный пропуск. Пресс-служба автопроизводителя рассказала, что в ходе рабочего дня девушка принимала стратегические решения и общалась с женщинами-руководителями компании, инженерами, учеными и дизайнерами. Мейзи изучила процесс проектирования суперкаров и даже приняла участие в сборке гибридного суперкара McLaren Artura.