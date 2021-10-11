Хабиб обратился к чемпиону WBC Фьюри
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Twitter UFC on BT Sport поздравил чемпиона WBC в тяжелом весе британца Тайсона Фьюри с победой над американцем Деонтеем Уайлдером, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Тайсон, поздравляю. Очень хороший бой. Поздравляю, брат", - сказал Нурмагомедов на видео.
Поединок между Уайлдером и Фьюри продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.
Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.
Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2018 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре