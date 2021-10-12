https://news.day.az/sport/1390776.html Стал известен результат повторного теста на коронавирус Махира Эмрели
Стал известен результат повторного теста на коронавирус Махира Эмрели
Результат второго теста на коронавирус у нападающего сборной Азербайджана по футболу и польского клуба "Легия" Махира Эмрели оказался отрицательным.
Как передает Day.Az, об этом сообщила в Twitter руководитель пресс-службы польского ФК Изабела Крук.
Она отметила, что после того, как Ассоциация футбольных федераций Азербайджана сообщила о положительном результате теста Эмрели, медицинская служба "Легии" перепроверила футболиста.
По словам Крук, результат второго теста оказался отрицательным. М.Эмрели прошел вакцинацию и в настоящее время чувствует себя хорошо.
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