Стал известен результат повторного теста на коронавирус Махира Эмрели

Результат второго теста на коронавирус у нападающего сборной Азербайджана по футболу и польского клуба "Легия" Махира Эмрели оказался отрицательным.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в Twitter руководитель пресс-службы польского ФК Изабела Крук.

Она отметила, что после того, как Ассоциация футбольных федераций Азербайджана сообщила о положительном результате теста Эмрели, медицинская служба "Легии" перепроверила футболиста.

По словам Крук, результат второго теста оказался отрицательным. М.Эмрели прошел вакцинацию и в настоящее время чувствует себя хорошо.