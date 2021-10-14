Лучшего бойца UFC отстранили от тренировок из-за алкоголизма

Лучшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бывшего чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса отстранили от тренировок в спортзале Jackson Wink из-за проблем с алкоголем и ареста в связи с домашним насилием, сообщил его тренер Майк Винкельджонн в шоу The MMA Hour. Его слова приводит Gazeta.ru, передает Day.Az.

"Меня шокировала эта новость с его женой. Больше всего - то, что его дочери сами вызвали полицию. Я сам отец троих дочерей, я учу их самообороне и слышать такое. Джон отстранен от тренировок, ему нельзя приходить в наш зал. Он сможет вернуться, когда бросит пить и наладит свою жизнь. Я умоляю его бросить пить. И я должен был создать прецедент для других моих ребят в зале - так себя вести нельзя. Поэтому Джон больше не в нашем зале", - сказал Винкельджон.

24 сентября стало известно, что экс-чемпион UFC арестован по подозрению в домашнем насилии. В марте 2020-го американца задержали за пьяное вождение и ношение оружия.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что уже не удивляется событиям, происходящим с Джоном Джонсом и считает, что Лас-Вегас не создан для него, поскольку именно там у него постоянно случаются проблемы.

Джонс - лучший боец UFC без учета весовых категорий. Также американец является бывшим чемпионом организации в полутяжелом весе. Боец перешел в тяжелую весовую категорию.