Президент «Барселоны» перепутал своего футболиста с Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта провел пресс-конференцию по случаю подписания нового контракта с полузащитником команды Педри. Об этом сообщает "Чемпионат", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На мероприятии функционер, рассказывая о том, как руководство каталонцев впервые увидело Педри, оговорился, назвав полузащитника "Месси". После этого Лапорта извинился за оговорку.

Ранее сообщалось, что Педри продлил контракт с "Барселоной" до 30 июня 2026 года. В новом соглашении каталонский клуб прописал сумму отступных в размере €1 млрд.

18-летний хавбек провел за "Барселону" 56 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также полузащитник сыграл в десяти встречах национальной сборной Испании, в том числе выступал на чемпионате Европы - 2020.

Сине-гранатовые после семи туров с 12 очками занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.