Президент «Барселоны» назвал лучший и худший момент своей работы в клубе

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал лучший и худший момент за время своей работы в каталонском клубе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Лучший момент - кредит на 595 млн от Goldman Sachs. Кредит дает нам возможность закрыть некоторые долги. Это глоток воздуха для того, чтобы продолжать двигаться дальше. Худший момент за это время - уход Лео Месси.

Удалось ли мне вернуть веру болельщикам "Барселоны"? Я сделаю это. Уверен, что мы исправим ситуацию. Мы на верном пути, чтобы сине-гранатовые смогли вернуться на свое место в мировом футболе. Однако это не сделать за один день", - приводит слова президента Diario Sport.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Каталонский клуб после семи туров занимает девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании с 12-ю очками.