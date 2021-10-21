Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов. Об этом сообщает Manchester Evening News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

20 октября "Манчестер Юнайтед" принимал на своем поле "Олд Траффорд" "Аталанту" в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Автором победного гола стал Роналду. Как отмечает издание, "Аталанта" стала 38-й командой, ворота которой поражал португалец в рамках Лиги чемпионов. Это рекордный показатель для международного турнира.