Команда Моуринью впервые пропустила шесть мячей

Команда португальского специалиста Жозе Моуринью впервые в его карьере пропустила шесть мячей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Twitter-аккаунт Opta Sports.

В матче третьего тура группового этапа Лиги конференций итальянская "Рома", возглавляемая Моуриньо, потерпела разгромное поражение от норвежского клуба "Буде-Глимт" со счетом 1:6. В составе победителей дубли оформили Эрик Ботхейм и Ола Сольбаккен, также отличились Патрик Берг и Амаль Пеллегрино. У проигравшей команды отличился Карлес Сайоль.

Прежде команда португальца мадридский "Реал" пропустила пять мячей от "Барселоны" в матче чемпионата Испании в 2010 году.

Моуринью возглавил "Рому" в 2021 году. После восьми туров чемпионата Италии столичный клуб, набравший 15 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства.