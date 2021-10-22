https://news.day.az/sport/1394540.html "Наполи" обыграл "Легию" в матче футбольной Лиги Европы
"Наполи" обыграл "Легию" в матче футбольной Лиги Европы
Итальянский "Наполи" победил польскую "Легию" со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Встреча прошла в Неаполе.
В составе победителей отличились Лоренцо Инсинье (76-я минута), Виктор Осимен (80) и Маттео Политано (90+5).
В другом матче группы российский "Спартак" в среду дома уступил английскому "Лестеру" (3:4). "Легия" возглавляет квартет, имея в активе шесть очков в трех матчах, за ней идут "Наполи" (4), "Лестер" (4) и "Спартак" (3).
Следующий матч "Наполи" проведет в гостях против "Легии" 4 ноября, в этот же день "Лестер" примет "Спартак".
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