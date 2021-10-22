https://news.day.az/sport/1394860.html Азербайджанские спортсмены стали чемпионами мира
Азербайджанские спортсмены стали чемпионами мира
В Италии проходит чемпионат мира по кикбоксингу по версии WAKO.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, азербайджанские спортсмены завоевали три медали. Анар Мамедов (57 кг) и Эдуард Мамедов (63 кг, среди ветеранов) стали чемпионами, Эмин Абдуллаев (+94 кг, среди ветеранов) завоевал бронзу.
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