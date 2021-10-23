«Челси» победил в матче АПЛ со счетом 7:0

Лондонский "Челси" на своем поле обыграл "Норвич" в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в субботу, 23 октября, и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Мэйсон Маунт, по голу забили Рис Джеймс, Бен Чиллуэл и Каллум Хадсон-Одои. Также мяч в свои ворота забил защитник "Норвича" Максимилиан Ааронс.

Разгромная победа позволила "Челси" набрать 22 очка, команда укрепила лидерство в чемпионате. "Норвич" с двумя очками замыкает турнирную таблицу.

"Челси", который является соперником "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов, в следующем туре 30 октября на выезде сыграет с "Ньюкаслом". "Норвич" днем позже примет "Лидс".