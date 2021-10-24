https://news.day.az/sport/1395202.html Нурмагомедов прокомментировал поединок Емельяненко на турнире Bellator
Нурмагомедов прокомментировал поединок Емельяненко на турнире Bellator
Федор Емельяненко очень быстро для своего возраста одержал победу на турнире Bellator в Москве. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, передает Day.Az.
В субботу Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Бой продолжался менее двух минут.
"Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души", - сказал Нурмагомедов.
Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.
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