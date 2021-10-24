Эвра о Суаресе: Он ударил меня, потому что я черный

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра в своей автобиографии рассказал, что экс-форвард "Ливерпуля", а ныне футболист "Атлетико" Луис Суарес ударил его, потому что он черный. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы играли с "Ливерпулем" на выезде 15 октября 2011-го и ожидали очередную сложную игру на стадионе, где "Юнайтед" с трудом набирает очки. На 58-й минуте счет был 0:0, и Луис Суарес ударил меня по колену. Через несколько минут "Ливерпуль" заработал угловой, и Суарес встал рядом со мной. Я спросил у него: "черт возьми, почему ты ударил меня?". Он ответил: "Потому что ты черный. Я не разговариваю с черными", - написал Эвра.

Эвра выступал за сборную Франции. По итогам сезонов-2006/07, 2008/09 и 2009/10 Эвра входил в символическую сборную 11 лучших игроков Английской премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации.