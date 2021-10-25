Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордную сумму

Кроссовки шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продали на аукционе за рекордную сумму. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет белой паре Nike Air Ships, которая оформлена красными деталями. По информации издания, спортсмен носил эти кроссовки, когда играл за команду Chicago Bulls в своем первом сезоне в 1984 году. В том же году Джордан начал сотрудничать с компанией Nike, в результате чего они создали фирменный бренд одежды и обуви Air Jordan.

Пара ушла с молотка на аукционе Sothebyʼs в Лас-Вегасе за 1,47 миллиона долларов. Это самая высокая цена, когда-либо вырученная за игровую обувь в любом виде спорта. Кроссовки с автографом купил известный коллекционер Ник Фиорелла (Nick Fiorella).

"Этот рекордный результат для Jordan Nike Air Ships подтверждает, что Майкл Джордан и франшиза Air Jordan находятся на вершине рынка кроссовок", - отметил сотрудник аукционного дома Брам Вахтер (Brahm Wachter) после окончания торгов.

Первоначально стоимость данного лота оценивалась от одного до 1,5 миллиона долларов.