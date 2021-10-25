Дебютный гол азербайджанского футболиста за "Бурсаспор"

Day.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет видеообзор матча 10-го тура первого дивизиона Турции между "Балыкесирспором" и "Бурсаспором" (0:2).

В составе гостей первый гол забил азербайджанский футболист Намик Алескеров, для которого это стал дебютный гол в составе клуба из Бурсы.