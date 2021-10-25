https://news.day.az/sport/1395728.html Дебютный гол азербайджанского футболиста за "Бурсаспор" - ВИДЕО
Дебютный гол азербайджанского футболиста за "Бурсаспор" - ВИДЕО
Day.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет видеообзор матча 10-го тура первого дивизиона Турции между "Балыкесирспором" и "Бурсаспором" (0:2).
В составе гостей первый гол забил азербайджанский футболист Намик Алескеров, для которого это стал дебютный гол в составе клуба из Бурсы.
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