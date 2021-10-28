Азербайджанские боксеры начали ЧМ в Белграде с победы

Двое боксеров сборной Азербайджана начали чемпионат мира в Белграде с победы, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В третий день соревнований азербайджанский спортсмен Альфонсо Домингес (86 кг) встретился с выступавшим под флагом AIBA Тавфигуллой Сулеймани. Матч завершился в пользу Домингеса, который также является призером Европейских и Олимпийских игр "Токио-2020". Он вышел в четвертьфинал, одержав победу над своим соперником со счетом 5:0. 31 октября он встретится с румыном Полом Арадоаэ.

Тайфур Алиев (60 кг) в 1/32 финала встретился с Шарлем Пети-Хоммом (Гаити). Азербайджанский боксер выиграл поединок и начал ЧМ с победы. Во второй встрече, которая состоится 29 октября, его соперником станет итальянец Симоне Спада.

Отметим, что в составе сборной Азербайджана на чемпионате мира, который завершится шестого ноября, выступают девять боксеров.