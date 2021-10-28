https://news.day.az/sport/1396753.html "Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха в Кубке Германии
"Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха в Кубке Германии
Действующий чемпион Германии по футболу мюнхенская "Бавария" выбыла из розыгрыша Кубка страны, уступив в 1/16 финала менхенгладбахской "Боруссии", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Встреча, прошедшая на поле хозяев, завершилась с сенсационным счетом 5:0. Голы в ворота "Баварии" провели Коаудио Коне (2-я минута), Рами Бенсебаини (15, 21 - с пенальти) и Брил Эмболо (51, 57).
Таким образом, "Бавария" выбывает из турнира, 20-кратным победителем которого она является.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре