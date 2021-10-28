Сборные Южной Америки отказались играть на чемпионате мира раз в два года

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) заявила о отказе стран, входящих в организацию, принимать участие в чемпионате мира каждые два года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нет никаких причин, преимуществ или обоснований для изменений, продвигаемых ФИФА. В связи с этим десять стран, входящих в КОНМЕБОЛ, ратифицировали, что они не будут участвовать в чемпионате мира по футболу, проводимом каждые два года", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

В КОНМЕБОЛ отметили, что проект, предложенный Международной федерацией футбола (ФИФА), отворачивается от почти 100-летней традиции этого вида спорта.

"КОНМЕБОЛ поддерживает нынешний чемпионат мира по футболу с его сроками и системой отбора, поскольку он зарекомендовал себя как успешная модель, основанная на спортивном мастерстве и вознаграждающая усилия, талант и планомерную работу", - заявили в организации.

В КОНМЕБОЛ входят футбольные федерации Аргентины, Бразилии, Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Парагвая, Перу, Уругвая, Чили и Эквадора.

В настоящее время чемпионат мира проводится раз в четыре года. В мае сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года, который был предложен Саудовской Аравией.

Ближайшее первенство мира пройдет в 2022 году в Катаре. В последний раз на нем выступят 32 команды. На чемпионате мира - 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, ожидается выступление 48 сборных.