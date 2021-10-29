Роналду призвал игроков «Манчестер Юнайтед» поддержать главного тренера

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пытается уговорить одноклубников поддержать главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера, сообщает Manchester Evening News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, после поражения от "Ливерпуля" (0:5) португалец призвал партнеров по команде оказать поддержку норвежскому специалисту, которому грозит отставка.

Также форвард пытается сплотить "красных дьяволов". Он посоветовал одноклубникам не опускать руки вне зависимости от того, что они думают о Сульшере и его работе.

Специалист возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. После девяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) клуб, набравший 14 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства страны.

В последнем матче "Манчестер Юнайтед" на домашнем стадионе "Олд Траффорд" потерпел разгромное поражение от "Ливерпуля" со счетом 0:5.