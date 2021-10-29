Команда Азербайджана вышла в оба финала ЧМ по художественной гимнастике в Японии

Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в оба финала 38-го чемпионата мира по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарья Сорокина.

Команда Азербайджана вышла в финал с упражнением с пятью мячами, за которое получила 39.600 балла, заняв шестую позицию.

Получив 38.000 баллов за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав и заняв восьмую позицию, наша команда также прошла в финал в данном виде соревнований.

Результат в многоборье команды Азербайджана составил 77.600 балла (шестое место).

Финалы по отдельным видам у команд в групповых упражнениях состоятся 31 октября.

38-й чемпионат мира по художественной гимнастике проходит с 27 по 31 октября.